شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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وثمن أمير دولة الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم - بإذن الله تعالى - بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأعرب سموه عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من ولي العهد بدولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.