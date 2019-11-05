السعودية | السعودية: "اتفاق الرياض" خطوة مهمة في إنهاء الأزمة اليمنية

شكرا لقرائتكم السعودية: "اتفاق الرياض" خطوة مهمة في إنهاء الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه اليوم في ظل توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض.
وثمّن المصدر، حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار، عادًا الاتفاق خطوةً مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على مواصلة المملكة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
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