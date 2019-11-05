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زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.

وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.

زفاف

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:41 PM

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زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.

وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.

الكلمات المفتاحية

، زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة" ،
المصدر : الخليج 365

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