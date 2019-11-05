محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض. وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان. 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:41 PM Advertisements زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة" زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة" احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض. وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان. الكلمات المفتاحية ، زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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