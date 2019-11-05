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تمكن أطباء بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من استئصال ورم يبلغ طوله 22 سم لمريض في العقد السادس من العمر.
وأكد الطبيب المعالج الدكتور علي فقيه أنه قد جاء المريض يشتكي من تورم في الفخذ الأيمن مع وجود ضعف شديد في حركة الطرف أدى إلى صعوبة في مقدرته على المشي بشكل طبيعي مع ضعف في الإحساس.
وأضاف أن الفحوص أثبتت وجود ورم في الفخذ الأيمن وهو المسبب الرئيس لعدم قدرة المريض على المشي مع تسببه بضغط كبير على الأعصاب في هذه المنطقة.
أدخل المريض لغرفة العمليات وأجريت له عملية استئصال للورم بشكل كامل بمساعدة الدكتور محمود الرفاعي وسيف الحق وتمت إزالة الضغط الموجود على الأعصاب، وبفضل الله تماثل المريض للشفاء وقد عادت الحركة والإحساس في الطرف السفلي بشكل طبيعي وكامل.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:40 PM
تماثل للشفاء وعادت الحركة والإحساس في الطرف السفلي بشكل طبيعي
تمكن أطباء بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من استئصال ورم يبلغ طوله 22 سم لمريض في العقد السادس من العمر.
وأكد الطبيب المعالج الدكتور علي فقيه أنه قد جاء المريض يشتكي من تورم في الفخذ الأيمن مع وجود ضعف شديد في حركة الطرف أدى إلى صعوبة في مقدرته على المشي بشكل طبيعي مع ضعف في الإحساس.
وأضاف أن الفحوص أثبتت وجود ورم في الفخذ الأيمن وهو المسبب الرئيس لعدم قدرة المريض على المشي مع تسببه بضغط كبير على الأعصاب في هذه المنطقة.
أدخل المريض لغرفة العمليات وأجريت له عملية استئصال للورم بشكل كامل بمساعدة الدكتور محمود الرفاعي وسيف الحق وتمت إزالة الضغط الموجود على الأعصاب، وبفضل الله تماثل المريض للشفاء وقد عادت الحركة والإحساس في الطرف السفلي بشكل طبيعي وكامل.
، استئصال "ورم" يُعيد المشي لمريض بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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