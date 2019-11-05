محمد بن مسعود - الدمام - استقبلها بالمطار "فيصل بن بندر" وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض. وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية. Advertisements رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:35 PM استقبلها بالمطار "فيصل بن بندر" رئيسة سنغافورة تصل الرياض رئيسة سنغافورة تصل الرياض وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض. وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية. الكلمات المفتاحية ، رئيسة سنغافورة تصل الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة سنغافورة تصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.