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تتجه أمانة العاصمة المقدسة، تحويل شارع "نائب الحرم" الذي يربط بين طريق مكة - جدة القديم بحي الحمراء غربي مكة المكرمة، إلى ممشى بطول 2 كيلومتر.
ويمتاز شارع " نائب الحرم" بالأشجار الكثيفة المحيطة به في منظر بديع، حيث كان في السابق يعد حلقة وصل بين جنوب مكة باتجاه طريق جدة السريع، إلى شمالها حتى طريق المدينة المنورة، قبل إنشاء الدائري الثالث، الذي قلل من استخدامه حتى أصبح شبه غابة.
وعلمت "الخليج 365" بأن أمانة العاصمة المقدسة في طور الاستفادة من الشارع البالغ طوله قرابة الـ 2 كيلومتر وتحويله إلى ممشى، مع بقاء الأشجار المحيطة به.
ومن المقرر البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصبح متنزهًا يرتاده محبو رياضة المشي، في ظل وجود الأشجار الكثيفة التي ستكسبه رونقًا وجمالاً سيكون بلا شك مقصدًا لمحبي هذه الرياضة في المستقبل القريب.مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة شارع نائب الحرم
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:20 PM
ليكون مقصدًا لمحبي هذه الرياضة
تتجه أمانة العاصمة المقدسة، تحويل شارع "نائب الحرم" الذي يربط بين طريق مكة - جدة القديم بحي الحمراء غربي مكة المكرمة، إلى ممشى بطول 2 كيلومتر.
ويمتاز شارع " نائب الحرم" بالأشجار الكثيفة المحيطة به في منظر بديع، حيث كان في السابق يعد حلقة وصل بين جنوب مكة باتجاه طريق جدة السريع، إلى شمالها حتى طريق المدينة المنورة، قبل إنشاء الدائري الثالث، الذي قلل من استخدامه حتى أصبح شبه غابة.
وعلمت "الخليج 365" بأن أمانة العاصمة المقدسة في طور الاستفادة من الشارع البالغ طوله قرابة الـ 2 كيلومتر وتحويله إلى ممشى، مع بقاء الأشجار المحيطة به.
ومن المقرر البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصبح متنزهًا يرتاده محبو رياضة المشي، في ظل وجود الأشجار الكثيفة التي ستكسبه رونقًا وجمالاً سيكون بلا شك مقصدًا لمحبي هذه الرياضة في المستقبل القريب.
، "أمانة مكة" تعتزم تحويل شارع "نائب الحرم" إلى ممشى ،
المصدر : الخليج 365
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