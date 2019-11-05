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أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.
وحذَّرت النيابة العامة "تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع".النيابة العامة المؤسسات المالية الأموال البنوك الحساب البنكي
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:13 PM
خلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية
أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.
وحذَّرت النيابة العامة "تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع".
، النيابة العامة: لا بد من الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها في البنوك ،
المصدر : الخليج 365
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