طريقة استعلام عن رخصة عمل للمقيمين من خلال موقع وزارة العمل

استعلام عن رخصة عمل للمقيمين والاستعلام عن وافد والتحقق من رسوم مكتب العمل وذلك من خلال رقم الإقامة، وهى من ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين وتم تقديم الخدمة عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني في المملكة، حيث ساهمت تلك الخدمة في تمكين كثير من المواطنين بإنهاء أمورهم بمنتهى السهولة وبدون تعب.

استعلام عن رخصة عمل

يقوم الكثير من الوافدين إلى المملكة بالتوجه إلى مكاتب العمل للقيام استعلام عن رخصة عمل وذلك باستخدام بيانات رقم الإقامة، وبدلا من التوجه وتضيع الوقت إلى مكاتب العمل هناك عدة خطوات سهلة للاستعلام عما ترغب فيه في دقائق معدودة فقط.

استعلام عن إنتهاء الإقامة

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خطوات الاستعلام عن رخصة عمل

الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واختيار الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك، بعده أختيار إصدار رخصة عمل أو تجديد رخصة عمل في الحال.

بعدها تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك كاملة والمطلوبة منك على الشاشة ، والتأكد من إدخال كود الرمز المرئي.

بعدها اختيار تجديد رخصة العمل أو إصدار رخصة العمل.

كما يجب ألا يغفل كل وافد لأراضي المملكة أن رخصة العمل لها تاريخ محدد سريانها وهي مهلة السداد والتي لا تتجاوز الأسبوعين، ويجب خلال تلك المدة تسديد الرسوم المقررة حتى لا تتعرض لطائلة القانون.

استعلام عن رسوم مكتب العمل

يتم الولوج والدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واختيار استعلام عن رسوم مكتب العمل، ثم إدخال رقم الإقامة لإكمال الاستعلام، كما أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها مكاتب العمل مثل الاستعلام عن نقل الكفالة للوافد واستعلام عن رسوم استخراج رخصة عمل والاستعلام عن الرصيد الخاص بالمدفوعات وتقدم كل تلك الخدمات إلكترونيا أيضا.