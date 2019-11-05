استعلام عن إنتهاء الإقامة من خلال أبشر الخدمات الإلكترونية

نرفق شرح طريقة استعلام عن إنتهاء الإقامة من خلال موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، حيث ناشدت هيئة الجوازات في المملكة جميع المقيمين على أراضيها بالدخول على الموقع الإلكتروني أبشر للتحقق من صلاحية الإقامة ميعاد تجديد الإقامة.

استعلام عن إنتهاء الإقامة إلكترونيا

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت موقعا إلكترونيا يطلق عليه أبشر يخدم جميع الأفراد والعاملين من مقيمين و مغتربين على الأراضي السعودية، وذلك للاستفسار والاستعلام عن انتهاء الإقامة بالمملكة وكيفية التجديد والرسوم المفروضة، وذلك وفقا لما ذكرته مديرية الجوازات بالمملكة.

البوابة الإلكترونية أبشر الجوازات

ألزمت المملكة السعودية كل مقيم مغترب على أراضيها بالتوجه للمكاتب التابعة إلى وزارة الداخلية لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة وذلك لتجنب أي متاعب ومشاكل يتعرض لها العامل والكفيل وصاحب العمل أو أي شخص، حيث قد يقع تحت طائلة القانون إذا تم اكتشاف انتهاء مدة الإقامة الخاصة به، كما يتم الاستعلام عن مدة وتاريخ الإقامة للأفراد والأعمال الكترونيا من خلال بوابة أبشر والتي أطلقتها وزارة الداخلية.

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طريقة استعلام عن رخصة عمل

استعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة

يتم الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة من خلال بوابة أبشر الجوازات السعودية، ويمكن عن طريق خطوات بسيطة أيضا وتجديد الإقامة إلكترونيا ببطاقات الدفع الإلكتروني، حيث يتم الولوج للموقع الإلكتروني أبشر، ويتم إدخال البيانات وتسجيل الدخول وإدخال الكود المرسل من خلال الهاتف المحمول.

بعدها يتم ملء الخانات الخاصة باستكمال البيانات واختيار الشخص المراد التجديد الإقامة له، وغالباً ما تبلغ رسوم التجديد للمقيمين داخل الأراضي السعودية 650 ريال سعودي، ويتم الدفع من خلال كروت الفيزا والدفع الإلكتروني، وتعد تلك الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية تهدف إلى خدمة المصلحة العامة للأفراد والشركات وتوفير الجهد والوقت.