طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وطرق السداد من خلال الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية لتوزيع الكهرباء عن توفيرها لخدمة جديدة وهي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال رقم الحساب، كما مكنت الشركة عملائها من سداد الفاتورة إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، أو عن طريق أو عن طريق تطبيق أطلقته الشركة للحصول عليه على الهاتف يقوم بإرسال إشعارات باستمرار كل شهر يتضمن قيمة استهلاكك من الكهرباء، وذلك رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية في تخفيف عبء الذهاب إلى المصلحة أول كل شهر، لذلك وفرت عليهم الوقت والمجهود وأتاحت إمكانية إتمام الأمر كله من المنزل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أصبح الآن بإمكان المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب، كما يمكن للمواطن أن يسدد الفاتورة أو يقدم الاعتراض عليها إلكترونياً أيضاً، ومن الممكن أن يطلع المواطن على قيمة الفواتير السابقة، وأتاحة الشركة تلك الخدمات لتوفير الراحة لعملائها، فتقوم بإرسال رسائل توعوية وإرشادية شهرياً، إلى جانب الرسائل التي تتضمن قيمة الفاتورة الشهرية، وتفاصيل الاستهلاك طول الشهر.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء