موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر نوفمبر دورة 24 والتسجيل مستمر

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة رقم 24 لشهر نوفمبر الجاري، حيث أن هناك الالاف من المستفيدين من دعم حساب المواطن يترقبون إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حساباتهم البنكية، علما بأن التسجيل في حساب المواطن مازال مستمر عبر الموقع الرسمي الخاص به.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

ومن المقرر أن يكون موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر القادم، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم بعده أو قبله إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية، كما أن برنامج حساب المواطن قد أعلن سابقا عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 قريبا، على أن يتم التحقق من الأهلية إلكترونيا.

شروط الأهلية حساب المواطن

أما عن شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن الدفعة 24 فهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية والمنشأ، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. صحة البيانات المسجلة. الاقامة بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال العام الماضي. معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

التسجيل في حساب المواطن

كما يستمر التسجيل للاستفادة من دفعة شهر ديسمبر دورة 25 عبر بوابة حساب المواطن على الإنترنت.