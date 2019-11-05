“هيئة الاستثمار” تحذر من رسائل ومكالمات احتيالية.. وتدعو عملاءها للإبلاغ عن هذه...

حذرت الهيئة العامة للاستثمار عملاءها من مكالمات ورسائل إلكترونية مشبوهة ترد من أشخاص يدعون انتسابهم إليها ويطلبون تحويل مبالغ مالية. وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات الضامنة لإيقاف هذه الممارسات الاحتيالية، داعية عملاءها إلى التواصل مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص عند تلقي اتصالات أو رسائل مشبوهة. ودعت هيئة الاستثمار عملاءها إلى الحفاظ على سرية معلوماتهم البنكية والشخصية، منوهة إلى أن موظفيها لا يطلبون من العملاء هذه المعلومات، ومنبهة إلى أن خدماتها تُقدم عبر القنوات الرسمية أو عبر مراكز علاقات المستثمرين.

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