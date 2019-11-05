“خالد بن سلمان”: اتفاق الرياض تتويج لجهود المملكة في تحقيق استقرار اليمن

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء: “إن اتفاق الرياض يأتي تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن”.

وأعرب نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تثمين المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وكذلك الدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض. وسأل الأمير خالد بن سلمان الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.