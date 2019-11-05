“مساند” يعلن مؤشرات وتكاليف استقدام العمالة المنزلية خلال الشهر الماضي

أعلن برنامج الخدمات الإلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية (مساند) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية – اليوم (الثلاثاء) – عن أرقام البرنامج ومؤشراته لشهر أكتوبر المنصرم. وأوضح البرنامج أكثر خدمات العمالة المنزلية طلباً خلال الشهر الماضي، وأكثر الجنسيات المطلوبة للاستقدام، وأقل عقود الاستقدام تكلفة، ومعدل سرعة المكاتب في إكمال عملية الاستقدام خلال تلك الفترة.

وأفاد بأن أكثر الخدمات طلباً خلال أكتوبر هي خدمة “استقدام عاملة منزلية” ثم خدمة “استقدام سائق خاص”، ثم خدمة “استقدام عامل منزلي”. أما أكثر الجنسيات طلباً فكانت “البنجلاديشية” تليها “الفلبينية” ثم “الباكستانية” ثم”الهندية”. وكانت قيمة أقل عقود الاستقدام من بنجلاديش وكينيا وأوغندا تكلفةً تتراوح ما بين 7000 – 7800 ريال، في حين كانت أقل عقود الاستقدام من الفلبين تكلفة بقيمة 14 ألف ريال، وبلغت تكلفة عقود الاستقدام من سريلانكا والهند وفيتنام نحو 18 ألف ريال. أما أسرع مكاتب الاستقدام في إنهاء كامل الإجراءات من استقبال الطلب وحتى وصول العمالة المنزلية فكانت تأخذ ما بين 24 و27 يوماً.