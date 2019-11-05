صور: محمد بن زايد يصل إلى الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله

وصل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم الثلاثاء.
وكان في استقبال ولي عهد أبو ظبي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية. ومن المقرر أن يشهد ولي عهد أبو ظبي توقيع الاتفاق الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
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