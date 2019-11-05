توقيع #اتفاق_الرياض وولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم مع الشعب اليمني (فيديو)

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شهدت العاصمة الرياض مراسم توقيع “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية الحفل المقام بهذه المناسبة كلمة رحّب فيها بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته وبرئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال ولي العهد إن هذا اليوم يوم بهيج تؤكد فيه المملكة وقوفها الدائم مع الشعب اليمني الذي تجمعه بالمملكة أواصر الدين والقربى والعروبة والجوار.

وأكد ولي العهد أن هذا الاتفاق يأتي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين من أجل رأب الصدع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء، مؤكداً وقوف المملكة مع الشعب اليمني واستمرارها في نصرته.

كما شدد ولي العهد على أن ما قامت به المملكة خلال السنوات الماضية أثمر عن تحقيق الكثير من المنجزات في سبيل أمن اليمن وأمن المنطقة.

وشكر الأمير محمد بن سلمان الشيخ محمد بن زايد على حضوره مراسم توقيع الاتفاق، وعلى التضحيات التي قامت بها الإمارات مع التحالف استجابة لطلب الرئيس اليمني.

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