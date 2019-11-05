مساعد مدير جوازات نجران يتفقد المطار

تفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد عبدالله العشيوان، جوازات مطار نجران الإقليمي، للوقوف ومتابعة سير العمل، حيث اطلع على ما تقدمه إدارة جوازات المطار من خدمات للمسافرين عبر صالات القدوم والمغادرة، والاطمئنان على ما تقدمه من خدمات. وخلال الجولة التقى بمديري الإدارات ذات العلاقة بالمطار، وبحث معهم سبل التعاون المشترك، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين أو المغادرين عبر مطار نجران الإقليمي، وحث العقيد العشيوان العاملين بجوازات المطار على مضاعفة الجهود والمزيد من العطاء.



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