حملة سرية لمكافأة الملتزمين بالأنظمة المرورية بـ500 ريال

في بادرة هي الأولى من نوعها خصوصا لإحدى الجهات التابعة لقطاع وزارة الداخلية، أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة 80 التوعوية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية، وذلك عن طريق تقديم مبالغ مالية بقيمة 500 ريال بالإضافة إلى سحوبات على 10 سيارات من شركة كيا الراعي الرئيسي للحملة للملتزمين بالأنظمة المرورية من خلال متابعة ميدانية سرية تشمل كافة مناطق المملكة.

السلوك المروري

أكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج»، أن الحملة هدفها تعديل السلوك المروري للسائقين لكون 85 % من الحوادث كانت بسبب السلوك الرئيسي المخالف لقائد المركبة، موضحا أن المرور سيبدأ بتحفيز مستخدمي الطرق على الانضباطية من خلال المبادرات المجتمعية، حيث إن المبادرة ستغطي جميع مناطق المملكة وستكون مدتها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه لا تعارض بين مبدأ التحفيز والعقوبة.

أنسنة المدن

أضاف البسامي «هناك مؤشرات انضباط إيجابية في الميدان، إلا أن أنسنة المدن واستكمال جودة الحياة في المملكة، يستلزم قياس ممارسات الشارع وتعديل كامل سلوك قائدي المركبات على الوجه الأكمل بهدف تحضر المدن في المملكة بشكل كامل».

متابعة سرية

تأتي فكرة الحملة الخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

نصف مليون مشاهدة

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ولاقت # حملة_80 منذ انطلاقها تفاعلا كبيرا من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات البرومو التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي كافة مناطق المملكة.

حماية الأبرياء

بدوره أكد مدير المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي، بأن الهدف من الغرامات المرورية ليس جباية بل لحماية الأبرياء من فئة قليلة تستهتر بالأرواح، مبينا أن هناك من يقود بتحضر ورقي ويستحق تسليط الضوء عليه ومكافأته، حيث إن الجوائز النقدية ستكون بواقع 500 ريال للملتزم بالأنظمة المرورية إضافة إلى سحوبات على 10 مركبات من الجبر للسيارات ستوزع خلال نهاية الحملة.

حملة 80 التوعوية بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق

85 % من الحوادث بسبب السلوك الرئيسي المخالف لقائد المركبة

سحوبات على 10 مركبات من الجبر للسيارات

أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة