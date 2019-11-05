إطلاق مبادرة الطاولة المستديرة بسراة عبيدة

آلية عمل المبادرة
01 يقوم أمين إدارة التعليم والمستشار بجدولة وتزمين لقاءات تكامل الأدوار بين كل قسمين في الإدارة بينهما نقاط تلاقي أو عمل يتوقف إنجازه بإنجاز المهام الأخرى في القسم الآخر.
02 يتم خلال اللقاء بين رئيسي القسمين تدوين ميثاق مهني بين القسمين يحتوي على الإجراءات والمهام المطلوبة من القسم لسرعة إنجاز المهام المطلوبة من القسم الآخر«التعاون بين القسمين لسرعة تقديم الخدمة وجودتها».
03 تدون هذه الوثيقة وتوقع من المساعدين ومدير التعليم.
04 تتم متابعة ومحاسبة القسم الذي لا يفي بالتسهيلات الداعمة لإنجاز القسم الآخر من قبل المساعدين ومدير التعليم.
05 تحفيز وتكريم الأقسام المتعاونة والتي تتكامل لتكون خدمة الميدان التعليمي أولا وفي الوقت المناسب، مما يؤسس للعمل بروح الفريق الواحد وبوحدة فكرية مشتركة.
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