إطلاق مبادرة الطاولة المستديرة بسراة عبيدة

أكد مدير إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة حسن العلكمي، أن مبادرة الطاولة المستديرة والتي اعتمدت كأسلوب عمل داخل إدارته والتي عدها سابقة على مستوى الإدارات التعليمية، جاءت بهدف تجسير الفجوات الإنسانية والعملية بين الأقسام داخل الإدارات، إضافة إلى رصدها لمكامن الخلل في العلاقات العملية بوضوح وشفافية عالية.وأشار إلى أن الروتين التقليدي لن يجد له مكانا يشغله، وأن الطاولة المستديرة ستكون كفيلة بكسر الروتين وتعرية أصدقائه وإبراز المبدعين داخل الإدارة، وكشف العلكمي لـ«دوت الخليج» أن تطبيق مبادرة الطاولة المستديرة في جميع الإدارات الحكومية والأهلية، وخاصة بين القيادات كفيلة بتذليل كافة عقبات الإجراءات الروتينية العقيمة. وقال «هدف المبادرة تحفيز الأقسام والقيادات من أجل التوصّل إلى حلول إبداعية للمشكلات والعقبات وتُكريس منهجية الإدارة المؤسسية بروح الفريق الواحد لتحقيق الوحدة الفكرية والرؤى العامة المشتركة لإنجاح العملية التعليمية».

آلية عمل المبادرة

01 يقوم أمين إدارة التعليم والمستشار بجدولة وتزمين لقاءات تكامل الأدوار بين كل قسمين في الإدارة بينهما نقاط تلاقي أو عمل يتوقف إنجازه بإنجاز المهام الأخرى في القسم الآخر.

02 يتم خلال اللقاء بين رئيسي القسمين تدوين ميثاق مهني بين القسمين يحتوي على الإجراءات والمهام المطلوبة من القسم لسرعة إنجاز المهام المطلوبة من القسم الآخر«التعاون بين القسمين لسرعة تقديم الخدمة وجودتها».

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03 تدون هذه الوثيقة وتوقع من المساعدين ومدير التعليم.

04 تتم متابعة ومحاسبة القسم الذي لا يفي بالتسهيلات الداعمة لإنجاز القسم الآخر من قبل المساعدين ومدير التعليم.

05 تحفيز وتكريم الأقسام المتعاونة والتي تتكامل لتكون خدمة الميدان التعليمي أولا وفي الوقت المناسب، مما يؤسس للعمل بروح الفريق الواحد وبوحدة فكرية مشتركة.