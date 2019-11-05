90 شبلا يتنافسون لحصد جوائز التميز الكشفي

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الأشبال بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش، والتي تنفذها وزارة التعليم وتستضيفها إدارة تعليم صبيا بمشاركة أكثر من 90 شبلا، و30 قائدا كشفيا يمثلون جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بحضور محافظ بيش حسن أبوشرحة والمدير العام للنشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، ومدير التعليم ضيف الله الحازمي. توزعت جميع الوحدات الكشفية من المناطق والمحافظات على المدارس. وتحظى المنافسة باهتمام المسؤولين عن النشاط الكشفي بالوزارة، وتتضمن 4 محاور رئيسية تتحقق من خلالها مضامين الرؤية الوطنية الطموحة والتطبيقات الكشفية، والرحلة الخلوية، والأهزوجة الكشفية. وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه ومع بداية انطلاق منافسات التميز الكشفي للأشبال، وتم تنفيذ محورين في اليوم الأول.



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