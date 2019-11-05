السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية للاطلاع مبادرات الإسكان بالمنطقة



جيزان ٠٨ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩م واس

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعيةً التي عقدت مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان للاطلاع على خدمات ومبادرات وزارة الإسكان بالمنطقة.

واستهل سموه الجلسة بكلمة توجيهية رحّب فيها بالجميع في جلسته الأسبوعية المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين في مجال الإسكان والموضوعات كافة التي تهم الوطن والمواطن .

ونوه سموه بالجهود والتضحيات التي يقدمها أفراد مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن مقدساته.

وأكد أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خيرالوطن ورفعته وعزته ، مبرزاً ما يتصف به أبناء هذا الوطن العزيز من وحدة في الصف واللحمة مع قيادته الرشيدة ، مشيراً سموه إلى الجهود والخدمات التي يقدمها فرع وزارة الإسكان بالمنطقة من مشروعات مختلفة لخدمة أبناء المنطقةً راجياً العون والسداد للجميع.

عقب ذلكً استعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي خدمات ومشروعات ومبادرات وزارة الإسكان بجازان التي شملت المحافظات كافة بهدف تأمين السكن والدعم المناسب بالمنطقة.

وشرح المهندس السهيمي وعدد من منسوبي فرع الوزارة بجازان آلية عمل التطوير العقاري للأراضي السكنية والمنتجات العقارية بالمنطقة ، إلى جانب تقديم عرض مرئي عن مبادرات الإسكان التنموي بمنطقة جازان الذي يعد من برامج رؤية 2030 ويستهدف الأسر الأشد احتياجا بالمجتمع ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين في بوابة الدعم السكني .

وفي ختام الجلسة سلّم سمو أمير منطقة جازان مفاتيح عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين بمختلف المحافظات بالمنطقة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية.

مثمنا دعم القيادة الرشيدة وحرصها -حفظها الله - على مشروعات الإسكان عامة والإسكان التنموي خاصة وكل ما يهم المواطن بشكل عام.

حضر الجلسة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة المستشار بفرع وزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات الحكومية ومحافظو المحافظات ومشايخ القبائل.

//انتهى//

22:21ت م

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