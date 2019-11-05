السعودية اليوم / سمو محافظ الدرعية يستقبل فريق منظمة الصحة العالمية



الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية رئيس برنامج مدينة الدرعية الصحية في مكتبه في مقر المحافظة اليوم فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة الدكتور إبراهيم الزيق وأعضاء من المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة يرافقهم المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد بن نضر

وقدم الدكتور الزيق الشكر لفريق البرنامج على العمل الذي بذلوه، وتنوع المبادرات المجتمعية المنفذة الصحية والبيئية، والذي جعل مدينة الدرعية في مقدمة المدن الصحية

وكان الفريق قد قام بزيارة لمقر مدينة الدرعية الصحية أول مدينة صحية سعودية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وفي بداية الزيارة قدم منسق مدينة الدرعية الصحية فهد بن عبدالرحمن العواد في مقر المكتب التنفيذي للبرنامج عرضاً متضمناً تشكيل البرنامج من لجنة رئيسة ولجان تنفيذية والأعضاء من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة والأهالي.

واستعرض بعض المبادرات التي نُفذت، وذكر ممثل المنظمة أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على النجاح الذي حققه البرنامج في الدرعية، والتعاون على نقل الخبرات وقصص النجاح للمدن الأخرى.

// انتهى //

22:21ت م

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الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية رئيس برنامج مدينة الدرعية الصحية في مكتبه في مقر المحافظة اليوم فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة الدكتور إبراهيم الزيق وأعضاء من المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة يرافقهم المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد بن نضر خاشقجي وقدم الدكتور الزيق الشكر لفريق البرنامج على العمل الذي بذلوه، وتنوع المبادرات المجتمعية المنفذة الصحية والبيئية، والذي جعل مدينة الدرعية في مقدمة المدن الصحية السعودية وكان الفريق قد قام بزيارة لمقر مدينة الدرعية الصحية أول مدينة صحية سعودية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وفي بداية الزيارة قدم منسق مدينة الدرعية الصحية فهد بن عبدالرحمن العواد في مقر المكتب التنفيذي للبرنامج عرضاً متضمناً تشكيل البرنامج من لجنة رئيسة ولجان تنفيذية والأعضاء من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة والأهالي.واستعرض بعض المبادرات التي نُفذت، وذكر ممثل المنظمة أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على النجاح الذي حققه البرنامج في الدرعية، والتعاون على نقل الخبرات وقصص النجاح للمدن الأخرى.// انتهى //22:21ت م0295

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.