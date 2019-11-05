

إسلام آباد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من رجال الأمن وأحد المارة مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جنديين من رجال قوات حرس الحدود بالقرب من نقطة أمنية في منطقة "كولاشي" بمدينة ديرة إسماعيل خان ما أدى إلى مقتل الجنديين وأحد المارة، مضيفة أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.

// انتهى //

21:59ت م

0293





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.