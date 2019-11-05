السعودية اليوم / رئيسة سنغافورة تغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

غادرت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة المدينة المنورة اليوم، بعد أن زارت المسجد النبوي وأدت الصلاة فيه وتشرفت بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامتها لدى مغادرتها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل .

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21:51ت م

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