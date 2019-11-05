السعودية اليوم / لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 42



سكاكا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

عقدت لجنة تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف اليوم اجتماعها الـ 42 برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وحضور أعضاء اللجنة وذلك بمقر أمانة المنطقة.

وفي بداية الاجتماع رحب أمين منطقة الجوف بالحضور، مؤكداً أهمية أعمال اللجنة في تنسيق المشروعات، بعد ذلك استعرض الجميع جدول الأعمال ومناقشتها، أهمها تعارضات شارع العرب ومتابعة أعماله وترحيل الخدمات عن موقع الجسر وموقع النفق، وطلب مديرية المياه حول تخصيص موقع لتغذية الشبكة بضاحية قارا .

وفي الختام أكد المهندس الشرعان أن هذه الاجتماعات تأتي لبحث سبل تسهيل وتذليل العقبات لتنفيذ المشاريع، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه.

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21:13ت م

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