السعودية اليوم / مدير تعليم جدة يدشن مقر إدارة التدريب والابتعاث "بنين"



جدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مقر إدارة التدريب والابتعاث بنين بتعليم جدة.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن مقياس تطوير أي مؤسسة هو نتاج جهود إدارة التدريب فيها، لذلك يعتبر التدريب في التعليم هو بيت الخبرة والتطوير والإبداع، مشدداً على أهمية صناعته في المخرجات ونواتج التعلم في الميدان.

واطلع على سير التدريب في القاعات، وشاهد عرضاً عن منجزات الإدارة وإسهاماتها في رفع كفاءة منسوبي التعليم من خلال التدريب النوعي.

كما تفقد مدير عام التعليم إدارة التجهيزات المدرسية بشارع فلسطين، وقف خلالها على أقسام الإدارة واطلع على أبرز المنجزات والبرامج المنفذة بها وآلية صرف التجهيزات للمدارس، إضافة إلى خطة البرامج التدريبية.

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21:12ت م

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