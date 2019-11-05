السعودية اليوم / التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ينظم ملتقيين طبيين عن الأورام بعد غدٍ الخميس



الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ينظم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بعد غدٍ، الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام المتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وذلك في فندق الميريديان بالخبر.

وثمن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب رعاية سمو أمير المنطقةالشرقية، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لرعاية سموه ودعمه أنشطة التجمع الهادفة لتطوير منسوبيه وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات العلمية.

وأشار إلى أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 1000 شخص بمشاركة دولية تتمثل في 120 محاضرًا ومناقشًا من 13 دولة من أمريكا، والجزائر، والبحرين، وعمان، والكويت، والإمارات ، ومصر، والأردن، والسودان ،ولبنان، وتونس، واليونان،وبريطانيا، يقدمون 60 محاضرة على مدى ثلاثة أيام .

ونوه إلى أنها المرة الأولى التي يُجمع فيها بين هذين المؤتمرين في وقت واحد وينعقد في المملكة، حيث تجمع المحاضرات ما بين المستجدات في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي وطرح أحدث المستجدات في الجانبين وإثراء النقاش ما يسهم في تحسين علاج المرضى وفق أحدث الدراسات ونتائجها، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر.

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20:51ت م

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