السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الكوري في وفاة والدته



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

20:40ت م

0265



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //20:40ت م0265

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