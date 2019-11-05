السعودية اليوم / "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكّرة".. برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم (بنات) بالمدينة المنورة اليوم البرنامج التدريبي "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة"، ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة في قاعة مهارات للتدريب، بحضور ومشاركة عدد من المشرفات والمعلمات في برامج الطفولة المبكرة من إدارات التعليم بالمملكة.

ويناقش البرنامج الذي يستمر خمسة أيام 10 أوراق عمل تتناول الطفولة المبكرة في ضوء رؤية المملكة 2030، والقيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة، والاتصال والتواصل في بيئة العمل، وقيادة فرق العمل، وبناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الآداء وتقويم الخطة التشغيلية المدرسية وإدارة المعرفة في مدارس الطفولة وإدارات البيئات المدرسية والتقويم التربوي ,والطفولة المبكرة تحديات وطموح قدمتها نخبة من المدربات الخبيرات.

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20:39ت م

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