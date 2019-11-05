السعودية اليوم / سمو ولي عهد أبو ظبي يغادر الرياض



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض، اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض .

// انتهى //

20:24ت م

0259



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض، اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض .// انتهى //20:24ت م0259

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