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السفير آل جابر: اتفاق الرياض يوم تاريخي لليمن بقيادة محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن اتفاق الرياض جزء من نجاحات المملكة التاريخية في بناء السلام في العالم أجمع.
وأضاف آل جابر في تصريحات إلى قناة الإخبارية عقب توقيع اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن اليوم تاريخي يسجل بقيادة ولي العهد لبدء مرحلة جديدة في أمن واستقرار اليمن.
وتابع سفير المملكة لدى اليمن أن الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي استبدلا السلاح ولغة القوة بالحوار للوصول إلى حل سياسي.
وقال: يجب على الإعلام أن يسهم في إبراز أهمية اتفاق الرياض وإيقافه لنزيف الدم والحروب في اليمن.
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