فيديو وصور.. في قصر اليمامة وأمام ولي العهد.. اليمنيون متفقون

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تأكيدًا لمحورية الدور السعودي في المنطقة، شهدت العاصمة الرياض اليوم التوقيع على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، والذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهد التوقيع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في قصر اليمامة، حضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

توجيهات ملكية لرأب الصدع

وفي كلمته قبيل التوقيع على الاتفاق، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تحركت لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف ولي العهد أن اتفاق الرياض هو خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في اليمن، مشيدًا بدور الإمارات التي قدمت تضحيات في ميدان العز والشرف.

نصرة اليمن ودعم الشرعية

وكما تدخلت المملكة في اليمن تلبية لدعوة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي قبل سنوات ها هي تلبي النداء مرة أخرى لرأب الصدع وتوحيد الصف اليمني حتى يتم تركيز الجهود لمواجهة الميليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وقال ولي العهد : ” إن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية” مشيرًا إلى أنه : “حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني”.

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سلسلة لقاءات

وبعد التوقيع عقد ولي العهد سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية حيث اجتمع مع ولي عهد أبو ظبي وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الرياض في دعم الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن، بعدها التقى بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أشاد بدور المملكة في التوصل لهذا الاتفاق.

وبعد ذلك التقى ولي العهد مع رئيس المجلس الانتقالي اليمني حيث ثمن سموه دور المجلس في التوصل لهذا الاتفاق الهام.

التزام المرجعيات الثلاث

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.