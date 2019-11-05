شكرا لقرائتكم تركي بن طلال يشارك العرضة مع قبيلة آل لشواط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2019-11-05
تركي بن طلال يشارك العرضة مع قبيلة آل لشواط
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