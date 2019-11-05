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2019-11-05 الشؤون الاقتصادية يستعرض أثر الحروب التجارية على اقتصاد المملكة متابعات الخليج 365 - واس عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً ،مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس). وتضمن العرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة العربية السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.







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