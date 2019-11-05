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احذر القاتل الصامت.. كيف تحمي نفسك من خطر السخان؟
متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد
يوقع خطر تسريب سخانات الغاز أو الكهرباء صاحبها في خطر التعرض للموت، ففي حالة السخان الغاز أنت معرض عند تشغيله لإطلاق وتراكم أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين؛ ما يتسبب في اختناق مستخدم السخان، أما في السخان الكهرباء فأنت معرض لخطر الصعق لو لم تراعِ السلامة.
وناشد الدفاع المدني عبر “تويتر”، المواطنين بـ”عمل الصيانة الدورية للسخان الكهربائي يحميك من الوقوع في الخطر”، وهو ما نعرض لتفاديه في هذا التقرير من خطر القاتل الصامت.
بالنسبة للسخان الغاز:
- ضمان التهوية الكافية في الحمامات.
- راقب أعراض تسمم أول أكسيد الكربون مثل الصداع، والارتباك، والضعف، والغثيان، وألم في الصدر.
- قم بتشغيل مروحة العادم في كل مرة تستخدم فيها السخان داخل الحمام.
- إجراء فحوصات دورية للسخان.
بالنسبة للسخان الكهرباء:
- عليك التأكد من سلامة التوصيلات الكهربية.
- ضمان عدم وجود أي تسريبات بالسخان.
- إجراء فحوصات دورية للسخان.
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