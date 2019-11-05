خادم الحرمين يتلقى تهنئة أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وثمن أمير دولة الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأعرب عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح.
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