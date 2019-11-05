وزير التعليم: تنظيم معهد التطوير المهني لتنمية قدرات المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تأتي لإدراك قيادة المملكة أهمية المعلم ورسالته السامية، ودوره المحوري في العملية التعليمية، مبينا أن المعهد يستجيب في أهدافه ومهامه وتنظيماته لتطلعات القيادة في تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات، بما يعززه في مهاراتهم، للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية، والتأكيد على دور الوزارة ودعمها للمعلم في الحصول على الرخصة المهنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المعهد في تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي، وضبط جودته، وممارساته، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تمهين التعليم، الذي تنتسب إليه الشريحة الأكبر من موظفي الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته سيكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضحا أن المعهد يضم في عضويته عددا من الجهات الحكومية (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب)، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي، مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويعد الدراسات والبحوث التي تعمق دوره التطويري والاستشاري.