العاصمي: المعهد يعزز كفاءة العنصر البشري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سيحقق الغايات الكبرى للعملية التعليمية بتلبية احتياجات المدرسة كمجتمع مهني تعليمي، يبني كفاءتها الذاتية ويحقق مستوى عال من أداء المعلمين والمعلمات والقيادات التعليمية، ويرتقي كذلك بنواتج التعلم للمستوى المنشود، الذي يؤهل أبناءنا الطلاب والطالبات لمواكبة التحولات المعرفية المتسارعة، والتخصصات الحديثة التي يشهدها العالم، والتطلعات المستقبلية للمملكة.

وأضاف أن الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحترافية ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وينعكس على مركز المملكة في التنافسية العالمية في مجال التعليم، ويواكب النهضة الوطنية الشاملة التي يمثل التعليم محورها الأساس في بناء أجيال المستقبل.

من أهداف تنظيم المعهد