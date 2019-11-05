العاصمي: المعهد يعزز كفاءة العنصر البشري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سيحقق الغايات الكبرى للعملية التعليمية بتلبية احتياجات المدرسة كمجتمع مهني تعليمي، يبني كفاءتها الذاتية ويحقق مستوى عال من أداء المعلمين والمعلمات والقيادات التعليمية، ويرتقي كذلك بنواتج التعلم للمستوى المنشود، الذي يؤهل أبناءنا الطلاب والطالبات لمواكبة التحولات المعرفية المتسارعة، والتخصصات الحديثة التي يشهدها العالم، والتطلعات المستقبلية للمملكة.
وأضاف أن الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحترافية ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وينعكس على مركز المملكة في التنافسية العالمية في مجال التعليم، ويواكب النهضة الوطنية الشاملة التي يمثل التعليم محورها الأساس في بناء أجيال المستقبل.
من أهداف تنظيم المعهد
- تمهين التعليم وبناء منظومة متكاملة للتطوير المهني المستمر للمعلمين
- إعداد القيادات التعليمية بما يعزز من التنمية المهنية المستدامة
- بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة ذات كفاءة وفاعلية عالية
- تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه وضبط جودته
- تحديد المواصفات والمعايير لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم مهنيا
- اعتماد برامج التدريب المهنية التعليمية التي تتولاها مراكز التدريب الحكومية والخاصة
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