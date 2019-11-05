كوكايين بنصف مليون يورو داخل سيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت السلطات الألمانية كوكايين تبلغ قيمته السوقية نصف مليون يورو، داخل سيارة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أمس أن سائق السيارة، 48 عاما، خبأ 8,8 كجم من الكوكايين في سيارته، وجرى إيقاف السيارة على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة شيمزه.

وبحسب البيانات، كان الرجل متوجها إلى شرق أوروبا. وذكرت الشرطة أن الرجل يقبع حاليا في السجن الاحتياطي.