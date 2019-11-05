إقبال خليجي على السياحة العلاجية في الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد الطفرة الكبيرة في مجال الطب، تشهد الكويت إقبالا كبيرا من دول الخليج على السياحة العلاجية بشكل جذب إليها العديد من الزائرين ليس للسياحة ولكن لتلقي العلاج السياحي، وفق ما صرح به الدكتور الكويتي فوزي القطامي استشاري تقويم الأسنان في وزارة الصحة الكويتية ومستشفى وارة التخصصي.

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وقال استشاري تقويم الأسنان في وزارة الصحة الكويتية الدكتور فوزي القطامي لوكالة الأنباء الألمانية «نلاحظ الآن في الكويت أن نسبة كبيرة من الأشقاء في دول الخليج يأتون إلى الكويت، ليس للسياحة ولكن لتلقي العلاج السياحي، وهذا يدل على تطور مستوى العلاج الطبي، وخاصة طب الأسنان في الكويت».

وتابع «أصبحت الكويت وجهة سياحية علاجية، ويتوقع أن يزيد الإقبال على السياحة العلاجية في الكويت أكثر خلال السنوات المقبلة بسبب السياسة التي تتبعها وزارة الصحة».

يذكر أن الكويت تهتم بإنشاء مستشفيات على أعلى مستوى حيث يعد مستشفى جابر الأحمد، أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، حيث يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية.