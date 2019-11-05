حكم بحبس رئيس ناد سابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

صدر حكم بالسجن 3 أعوام أمس ضد الرئيس السابق لنادي أوسترسوند السويدي لكرة القدم دانيل كيندبرج، بسبب مخالفات مالية خطيرة.

وأدين كيندبرج - الذي أنكر جميع التهم - بسبع تهم، بما في ذلك خيانة الأمانة والعبث بإدارة الحسابات.

وأصبح كيندبرج رئيسا لنادي أوسترسوند في 2010 الذي كان ينافس في الدوريات الأدنى، وفي العام التالي عين النادي المدير الفني جراهام بوتر ليصعد سريعا بالفريق من دوريات الهواة.

وتحت قيادة بوتر المولود في إنجلترا، والذي ترك الفريق في يونيو 2018، صعد الفريق للدوري الممتاز في 2015 وفاز بكأس السويد في 2017، كما تأهل لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي في 2018، حيث ودع البطولة أمام أرسنال.

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وترك كيندبرج النادي في العام الماضي، وهذا الموسم يوجد الفريق في المركز الـ 12 بالدوري، بعدما حقق المركزين الخامس والسادس في الدوري من قبل.

وحصل اثنان من المتهمين الآخرين على عقوبة الحبس عامين ونصف العام وفقا للحكم الصادر من محكمة أنجيرمانلاند.

وألزمت المحكمة المتهمين برد 13 مليون كرونة (1.4 مليون دولار).

وذكرت المحكمة أن كيندبيرج هو القوة المحركة وراء مخطط يتضمن فواتير مزيفة وحصل على الأموال.

وحرمت المحكمة أيضا كيندبيرج من ممارسة أي أعمال تجارية لمدة 5 سنوات.