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نهائي أبطال أوروبا مجانا في ألمانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ستتمكن جماهير كرة القدم بألمانيا من مشاهدة نهائي عبر التلفاز بالمجان اعتبارا من عام 2022 .

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وجرى الاشتراط بأن تتضمن ملفات طلب الحصول على حقوق البث، التزاما بالبث المجاني للمباراة النهائية اعتبارا من موسم 2021 /‏ 2022، ولم يدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المالك لحقوق البطولة، بتعليق حتى الآن.

وفي الموسم الماضي، تمكنت الجماهير من متابعة نهائي الأبطال الذي انتهى بفوز على توتنهام 2 -0 عبر قناة سكاي المشفرة، وكذلك منصة البث الرقمي «دي.إيه.دي.إن».

وسيستمر الحال كذلك في المباراتين النهائيتين المقررتين في 2020 و2021 طبقا لعقود البث التليفزيوني القائمة حاليا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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