نهائي أبطال أوروبا مجانا في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ستتمكن جماهير كرة القدم بألمانيا من مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز بالمجان اعتبارا من عام 2022 .
وجرى الاشتراط بأن تتضمن ملفات طلب الحصول على حقوق البث، التزاما بالبث المجاني للمباراة النهائية اعتبارا من موسم 2021 / 2022، ولم يدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المالك لحقوق البطولة، بتعليق حتى الآن.
وفي الموسم الماضي، تمكنت الجماهير من متابعة نهائي الأبطال الذي انتهى بفوز ليفربول على توتنهام 2 -0 عبر قناة سكاي المشفرة، وكذلك منصة البث الرقمي «دي.إيه.دي.إن».
وسيستمر الحال كذلك في المباراتين النهائيتين المقررتين في 2020 و2021 طبقا لعقود البث التليفزيوني القائمة حاليا.
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