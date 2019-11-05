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عائدات كأس ملك إسبانيا أكثر من الليجا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أبان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس أمس أن عائدات بيع حقوق البث التليفزيوني لبطولة كأس ملك إسبانيا ستفوق نظيرتها الخاصة ببطولة «الليجا».

وقال روبياليس «قد تصل إلى 30 مليون يورو، لا زلنا نتفاوض، ستتراوح القيمة بين 20 و30 مليون يورو، على أي حال ستتجاوز القيمة المالية لليجا خلال السنوات السابقة».

وأضاف «هذه التقديرات لا تشمل المباراة النهائية، سنعرف كل شيء بعد أيام، نحن نقوم بالأمور بشفافية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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