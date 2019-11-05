عائدات كأس ملك إسبانيا أكثر من الليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس أمس أن عائدات بيع حقوق البث التليفزيوني لبطولة كأس ملك إسبانيا ستفوق نظيرتها الخاصة ببطولة الدوري الإسباني «الليجا».

وقال روبياليس «قد تصل إلى 30 مليون يورو، لا زلنا نتفاوض، ستتراوح القيمة بين 20 و30 مليون يورو، على أي حال ستتجاوز القيمة المالية لليجا خلال السنوات السابقة».

وأضاف «هذه التقديرات لا تشمل المباراة النهائية، سنعرف كل شيء بعد أيام، نحن نقوم بالأمور بشفافية».