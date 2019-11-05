كولون يدعم مدربه رغم سوء النتائج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أبدى نادي كولون الألماني أمس دعمه لمديره الفني أخيم بييرلورزر رغم أن الفريق الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى (بوندسليجا)، يحتل المركز الـ17 قبل الأخير بعد 10 مراحل من المسابقة.
وقال النادي» بعد مناقشات مكثفة، تقرر بقاء أخيم بييرلورزر في منصبه، لكن عليه أن يصحح الأوضاع في مواجهة هوفنهايم».
ولم يحقق كولون مع بييرلورزر سوى انتصارين في البوندسليجا مقابل 7 هزائم وتعادل واحد.
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