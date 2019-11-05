فورمولا إي الدرعية يعتمد الجيل الثاني من السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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16 يوما تفصل بين النسخة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2019 الكبير، حيث يجري الحدث في 22 و23 نوفمبر الحالي، على حلبة الدرعية بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين، وذلك بعد انطلاقته الناجحة العام الماضي في المكان نفسه، خلال الموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي ايه بي بي».

ويتاح حاليا شراء التذاكر المخصصة لجميع الفعاليات الرياضية التي يقدمها موسم الدرعية على الموقع الالكتروني www.diriyahseason.sa، وهي سباق «فورمولا إي» ونزال الدرعية التاريخي للملاكمة وكأس الدرعية للتنس (فئة الرجال).

وسيشهد السباق، استمرار سائقي الفورمولا إي في الاعتماد على الجيل الثاني من السيارات الكهربائية الذي يتيح سرعة أعلى تصل إلى 280 كم/‏ساعة (تسارع من الصفر حتى 100 كم- ساعة في غضون 2.8 ثانية).