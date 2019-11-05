فنون القتال ينهي دورتين للحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض اختتم الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع بالتعاون مع معهد إعداد القادة دورتين للحكام المستجدين للمواي تاي والكيك بوكسينق (للجنسين) في الرياض وجدة. وشهدت مشاركة أكثر من 50 حكما، وحاضر خلالها المحاضر مصطفى الغنام. فيما سينظم الاتحاد دورة للمدربين المستجدين (للجنسين) في محافظة جدة خلال الفترة من 10 - 14 نوفمبر الحالي.



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