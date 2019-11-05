18 ألف وافد رحلتهم الكويت خلال 9 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مصدر أمني كويتي أن إحصائية إدارة سجن الإبعاد أظهرت أن 18 ألف وافد جرى ترحيلهم منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لأسباب مختلفة، من بينها مخالفة قانون الإقامة والعمل، وأمراض معدية، والتورط في قضايا جنائية، إضافة إلى المخالفات المرورية، وغيرها من القضايا.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس الثلاثاء عن المصدر قوله إن الإحصائية كشفت عن ترحيل 12 ألف رجل و6 آلاف امرأة، مشيرا إلى أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بـ5 آلاف مبعد من الجنسين، وجاء في المرتبة الثانية أبناء الجالية البنجلاديشية بـ2500 مبعد، وحل ثالثا أبناء الجالية المصرية بـ2200 مبعد من الجنسين، واحتل أبناء الجالية النيبالية المرتبة الرابعة بـ2100 مبعد.