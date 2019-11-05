حمدوك: سنقتص من مرتكبي الجرائم في دارفور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالعمل على توفيق أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور، وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية طوعا أو توطينهم حيث شاؤوا.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عنه القول، خلال زيارة قام بها لدارفور أمس: إن حكومته لن يهدأ لها بال حتى تنجز ذلك، كما وعد بالقصاص من مرتكبي الجرائم.

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وزار حمدوك أمس للمرة الأولى منذ توليه مهامه ولاية شمال دارفور، وهي واحدة من خمس ولايات تأثرت بحرب مدمرة طالت إقليم دارفور الواقع في غرب السودان، ووقف على أوضاع النازحين في مخيم «زمزم»، وهو أحد أكبر معسكرات النزوح في الإقليم.

وقوبل حمدوك بهتافات عالية من نازحي المخيم، تطالبه بتسليم قادة النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتمسك بمثول الرئيس السابق عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها، للتحقيق في جرائم ارتكبت بدارفور إبان الحرب.

ويعد حمدوك المسؤول السوداني الأرفع على مدى سنوات طويلة يزور مخيمات النازحين في دارفور، دون أن يجد معارضة من قاطنيها.

وأكد حمدوك أن حكومته جاءت لإنفاذ أهداف الثورة في العدالة والمحاسبة، والقصاص من كل من أفسد وأجرم.