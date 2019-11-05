السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته الرسمية المرتقبة لواشنطن في 13 نوفمبر الحالي. ونقلت صحيفة «دايلي صباح» التركية عنه القول، أمام كتلة نيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، إنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الزيارة بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن أردوغان لم يشر إلى الموعد المقرر للاتصال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاتف يحدد زيارة إردوغان لأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.