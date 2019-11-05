أوبك: 2020 الأرقام أكثر وضوحا والصورة أكثر إشراقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يبدو أن آفاق سوق النفط لعام 2020 قد تشهد صعودا محتملا، مما يقلل من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها.
وقال أمين عام أوبك، محمد باركيندو، في مؤتمر صحفي أمس «بناء على الأرقام الأولية يبدو أن عام 2020 سيشهد صعودا محتملا». وأضاف «بالتأكيد هناك نقاط أكثر إشراقا. الآفاق مع اقترابنا من 2020 ... الأرقام تبدو أكثر وضوحا والصورة تبدو أكثر إشراقا».
وردا على سؤال عما إذا كان أكثر تفاؤلا بشأن السوق مقارنة بما كان عليه في أكتوبر حين قال إن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك خفض أكبر للإنتاج، أجاب باركيندو أن «الصورة تحسنت».
وعما إذا كانت السوق تبدو متخمة بالإمدادات في العام المقبل، قال باركيندو «لم نبلغ ذلك بعد. لا نستطيع في الوقت الحالي أن نستبق كل العمليات» لاستعراض الوضع في السوق قبل اجتماع ديسمبر.
وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في ديسمبر للنظر في سياسة الإنتاج. ومنذ يناير الماضي ينفذ ما يسمى بتحالف أوبك+ خفضا للإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق. ويسري الاتفاق حتى مارس 2020.
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